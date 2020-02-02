Нижний Тагил, Свердловская область, , 21:17 — REGNUM В свердловском Нижнем Тагиле серьёзно оптимизировали сеть общественного транспорта. Изменения вступили в силу с 1 февраля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как пишет издание «Все новости», девять из 61 маршрута полностью отменили. Некоторые — объединили с другими. Чтобы помочь жителям и гостям города разобраться, запущена горячая линия. Она будет работать до конца следующей недели.

Тем не менее пока граждане с трудом адаптируются к нововведению. И дело не только в незнании того, на какой именно автобус садиться. Также граждан не устраивает, что транспорт стал ходить, по их словам, реже. 1 февраля в выходной день на остановках было обилие народу.