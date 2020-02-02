Нижний Тагил, Свердловская область, , 21:03 — REGNUM В свердловском Нижнем Тагиле снизилась заболеваемость гриппом. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Сейчас уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом гораздо ниже значений начала 2019 года, в 1,4 раза. Также они отстают от эпидемического порога.

Впрочем, рост заболеваемости всё равно есть. Только за последнюю неделю в Нижнем Тагиле выявлено 1970 случаев гриппа и ОРВИ. Это на 20% больше предыдущей недели. А с 6 по 29 января медики обнаружили 11 случаев гриппа, в том числе один свиного.