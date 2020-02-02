Екатеринбург, , 20:49 — REGNUM В Екатеринбурге жители частных домов цыганского посёлка устроили митинг протеста. Они выступили против застройки территории многоэтажными домами.

Всего на акцию пришли более 100 человек. Они требовали отказаться от планов по сносу частного жилья и строительству многоэтажек на месте коттеджей.

К собравшимся пришла свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Она пообещала взять вопрос на контроль. Также на митинге был и представитель мэрии, который заверил, что застройщики будут выкупать землю только у тех, кто согласится её продать. Если владелец окажется против, то от него отстанут.

Отметим, вопрос о строительстве многоэтажек в цыганском посёлке муссируется уже не первый год. Местные жители в основном выступают против.