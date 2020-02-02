Рига, , 20:13 — REGNUM По жалобе представителей трех компаний в государственное Бюро по контролю по закупкам было принято решение о приостановке конкурса на строительство нового корпуса университетской клинической больницы имени Пауля Страдыня в Риге. Об этом пишет портал NRA.

По данным журналистов, представители строительных компаний, подавшие жалобу, сочли критерии конкурса, в которые не были включены проектирование и строительная экспертиза, необъективными.

Общая сумма работ оценивается в 56 млн евро. Новый корпус — это 37 000 м2, 15 операционных и 5 этажей. Там разместятся детское отделение, интенсивной терапии, нейрологии и хирургии. Общая смета проекта 120 млн евро. Часть затрат планировалось покрыть из фонда Кохезии ЕС. Работы планировалось завершить до конца 2023 года.