Волгоград, , 19:24 — REGNUM Онлайн-тест «Кто твой Герой Сталинградской битвы?» разработали специалисты государственного бюджетного учреждения Волгоградской области «Центр патриотической и поисковой работы». Ответив на 10 вопросов, участник сможет узнать, на кого из реальных персон он похож, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В тест заложены истории 17 героев Сталинградской битвы. Программа предлагает участникам различные ситуации и способы их решения, спрашивает о предпочтениях в образе жизни, выборе профессии, любимой книге. После прохождения опроса участник увидит фото реального героя и краткое описание его подвига.

По мнению разработчиков, тестирование позволяет молодым людям ассоциировать себя с настоящими защитниками Сталинграда.

2 февраля отмечается 77 годовщина победы в Сталинградской битве.