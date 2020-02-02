Волгоград, , 19:24 — REGNUM Более 200 волонтёров 2 февраля станцевали с горожанами под одну из самых известных песен военных лет «Случайный вальс» на нижней террасе центральной набережной Волгограда, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Композиция выбрана не случайно — она написана через несколько дней после победы в Сталинградской битве.

В основе песни реальная история советского лётчика Василия Васильева, который однажды оказался в небольшой деревушке и услышал звук патефона. Танцевала местная молодёжь. Боевой офицер пригласил на вальс одиноко стоящую девушку, но завершить этот танец им так и не удалось — лётчику нужно было спешно уезжать. Трогательной историей вдохновились композитор Марк Фрадкин и поэт Евгений Долматовский. Они написали песню «Случайный вальс» через несколько дней после победы в Сталинградской битве по дороге из Сталинграда на Курскую дугу в Елец. Композицию исполнил Леонид Утёсов. Офицер верил, что девушка услышит её и обязательно его найдет. И действительно, через некоторое время героиня написала письмо на радио с просьбой узнать адрес лейтенанта. Но встретиться главным героям не удалось: лётчик погиб, выполняя боевое задание.

Акция «Память в танце. Случайный вальс» организована «Молодёжкой Общероссийского народного фронта». Патриотический танцевальный флешмоб прошёл по всей стране.