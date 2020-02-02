Пекин, , 18:22 — REGNUM Число инфицированных коронавирусом в Китае в настоящее время составляет 14 489 человек, умерли 304 жителя страны. Об этом 2 февраля сообщает портал «Ванъи» со ссылкой на данные региональных властей.

По новым данным, лидирующей по количеству заболевших остаётся центральная китайская провинция Хубэй и её административный центр — город Ухань, являющиеся эпицентром нового заболевания. За ними идут провинции Чжэцзян, Гуандун и Хэнань.

Напомним, 1 февраля портал «Ванъи» со ссылкой на данные региональных властей сообщал, что количество заболевших в КНР пневмонией нового типа, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV, превысило 11,1 тыс. человек, умерли 258 человек.

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