Волгоград, 2 февраля 2020, 18:05 — REGNUM Победа советского народа над фашистами под Сталинградом — историческая правда, у которой нет срока давности, заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Глава региона 2 февраля принял участие в торжественном собрании, посвящённом празднованию 77-й годовщины разгрома фашистских войск под Сталинградом, в Центральном концертном зале филармонии Волгограда, сообщает пресс-служба администрации области.
В зале собрались более тысячи гостей — ветераны Великой Отечественной войны, участники Сталинградской битвы, Герои России, Герои Труда РФ, почётные граждане города-героя Волгограда и Волгоградской области, члены Совета Федерации ФС РФ, депутаты, руководители силовых структур и правоохранительных ведомств, лидеры политических партий и общественных организаций. Память павших воинов почтили минутой молчания.
Торжественное собрание продолжила концертная программа «От Волги до Берлина» с участием Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ.