Волгоград, , 18:05 — REGNUM Победа советского народа над фашистами под Сталинградом — историческая правда, у которой нет срока давности, заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Глава региона 2 февраля принял участие в торжественном собрании, посвящённом празднованию 77-й годовщины разгрома фашистских войск под Сталинградом, в Центральном концертном зале филармонии Волгограда, сообщает пресс-служба администрации области.

В зале собрались более тысячи гостей — ветераны Великой Отечественной войны, участники Сталинградской битвы, Герои России, Герои Труда РФ, почётные граждане города-героя Волгограда и Волгоградской области, члены Совета Федерации ФС РФ, депутаты, руководители силовых структур и правоохранительных ведомств, лидеры политических партий и общественных организаций. Память павших воинов почтили минутой молчания.

«День Сталинградской Победы — священный для каждого жителя Волгоградской области. Историческая память объединяет нас и делает сильнее. Спасибо поколению Победителей за бессмертный боевой и трудовой подвиг. Мы бережно сохраняем и передаем будущим поколениям наследие Великой Победы. В этот праздничный, по-настоящему священный для всех нас день желаю нашим фронтовикам, участникам Сталинградской битвы, труженикам тыла, ветеранам, детям Сталинграда, жителям Волгоградской области, всем вам крепкого здоровья и мирного неба над головой», — сказал Андрей Бочаров.

Торжественное собрание продолжила концертная программа «От Волги до Берлина» с участием Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ.