Париж, , 18:06 — REGNUM Второй самолёт с 250 гражданами разных стран, эвакуированными из китайского Уханя, приземлился на юге Франции. Об этом 2 февраля сообщает телеканал BFMTV.

Самолёт Airbus A380 совершил посадку в аэропорту города Истр в 14:30 (16:30 мск). На борту авиалайнера находятся 250 человек, который являются гражданами 30 стран, среди них 65 французов. Симптомов заболевания коронавирусом ни у кого из эвакуированных не наблюдается.

Прибывшие во Францию граждане будут размещены на карантин в курортном центре в коммуне Карри-ле-Руэ, недалеко от Марселя.

Первый авиарейс с гражданами Франции, эвакуированными из Уханя, приземлился в аэропорту Истра 31 января. Все 200 граждан, прибывших из Китая, были помещены на 14-дневный карантин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Грузия поблагодарила Турцию и Францию за эвакуацию своих граждан из китайского города Ухань.

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