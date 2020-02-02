Гаррисберг, США, , 17:15 — REGNUM Сурок Фил, самый известный в мире «метеоролог», предсказал погоду на будущую весну в американском штате Пенсильвания. Трансляцию прямо от норы сурка вёл телеканал CNN.

Множество людей собрались возле норы сурка в городе Панксатони, чтобы узнать, долго ли в этом году придётся ждать наступления весны. По давней традиции, в США 2 февраля отмечается День сурка. В этот день, по поверью, нужно внимательно следить за сурком, покидающим свою нору. Если сурок не увидит свою тень, выходя из норы, то он спокойно выйдет из неё, — и это будет означать раннюю весну. Если же в момент выхода из норы сурок попадёт под солнце и увидит тень, то он испугается её и спрячется, — это будет означать позднюю весну.

Сурок покинул свою нору примерно в 07:25 (15:25 мск) и не увидел своей тени. Письмо от имени сурка Фила зачитал один из представителей «Клуба сурка» в прямом эфире телеканала CNN.