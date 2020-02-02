Мурманск, 2 февраля 2020, 17:10 — REGNUM Губернатор Мурманской области Андрей Чибис попросил жителей региона проявить бдительность и сохранять спокойствие в связи с распространением коронавируса.
Глава региона сообщил, что в области были госпитализированы 6 туристов из Китая — двое с подозрением на вирус и ещё четверо, что были с ними в контакте. У всех тест на коронавирус был отрицательный.
Как сообщало ИА REGNUM, на настоящее время в России заражение коронавирусом 2019-nCoV диагностировано у двух человек. Заражённые коронавирусной инфекцией госпитализированы в инфекционные отделения стационаров, где размещены в отдельных боксах. Состояние больных удовлетворительное, их жизни ничего не угрожает.