Мурманск, , 17:10 — REGNUM Губернатор Мурманской области Андрей Чибис попросил жителей региона проявить бдительность и сохранять спокойствие в связи с распространением коронавируса.

«Я прошу всех не поднимать панику, не верить непроверенной информации и не распространять слухи. Не пугайте себя и людей вокруг, — написал губернатор в соцсетях. — Мурманская область действительно популярна у китайских туристов, но повода для паники нет. Мы очень внимательно следим за ситуацией, все службы в режиме повышенной готовности: Роспотребнадзор, медики, пограничники, чиновники. Каждый подозрительный случай прорабатывается досконально».

Глава региона сообщил, что в области были госпитализированы 6 туристов из Китая — двое с подозрением на вирус и ещё четверо, что были с ними в контакте. У всех тест на коронавирус был отрицательный.

«Мойте руки, носите маску в местах скопления людей, при недомогании сразу обращайтесь к врачу. Будьте бдительны и сохраняйте спокойствие», — написал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, на настоящее время в России заражение коронавирусом 2019-nCoV диагностировано у двух человек. Заражённые коронавирусной инфекцией госпитализированы в инфекционные отделения стационаров, где размещены в отдельных боксах. Состояние больных удовлетворительное, их жизни ничего не угрожает.