Рига, 2 февраля 2020, 17:10 — REGNUM Председатель Правления общества поддержки больных СПИДом Agihas Андрис Вейкениекс сообщил, что создана новая цифровая платформа для людей страдающих ВИЧ, пишет портал LSM.
Цель платформы преодолеть изоляцию и трудности в социальном общении пациентов с ВИЧ. Создатели сделали акцент на сбор достоверной информации о течение болезни, полезной больным и их родственникам. В основной группе риске в Латвии находятся люди в возрастном диапазоне от 19 до 49 лет. На платформе организован закрытый форум, чтобы организовать общение страдающих ВИЧ друг с другом, а также предусмотрена возможность задач вопрос и получить быстрый ответ врача. ВИЧ диагностирован в Латвии у почти 8000 человек.