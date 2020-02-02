Чита, , 16:43 — REGNUM Условия содержания и лечения пациентов в инфекционной больнице города Чита Забайкальского края поручил проверить Минздрав РФ. Причина — жалоба гражданина Китая, которого ранее госпитализировали с диагнозом «коронавирус». Об этом 2 февраля сообщил заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Олег Салагай в своем Telagram-канале.

«Дано указание органам госвласти в сфере охраны здоровья Забайкальского края (в связи с поступлением жалобы) проверить условия оказания медпомощи в краевой инфекционной больнице (г.Чита)», — написал Салагай.

Ранее ряд СМИ сообщил, что гражданин Китая, инфицированный коронавирусом, пожаловался на плохие условия в краевой инфекционной клинической больнице в Чите.