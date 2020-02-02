Джакарта, , 16:44 — REGNUM Авиасообщение с Китаем из-за вспышки коронавируса приняли решение приостановить власти Индонезии. Об этом 2 февраля сообщает агентство Antara со ссылкой на руководителя МИД страны Ретно Марсуди.

Марсуди заявила, что авиасообщение между Китаем и Индонезией будет приостановлено с 00:00 по местному времени 4 февраля. Кроме того, будет приостановлена выдача виз гражданам КНР.

Запрет на въезд в Индонезию либо транзит через неё коснётся и тех, кто не является гражданином Китая, но посещал КНР в течение последних двух недель.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Пекин дал разрешение на эвакуацию граждан Индонезии из китайского города Ухань. По данным МИД Индонезии, эвакуация граждан страны будет проведена менее, чем за 24 часа.

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