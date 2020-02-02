Бишкек, , 16:04 — REGNUM Главы областных госадминистраций и руководители районов будут нести персональную ответственность за работу штабов и реализацию Плана экстренных мер по предотвращению жестокого обращения и насилия в отношении детей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Киргизии.

Насилие

Из-за участившихся случаев насилия в отношении несовершеннолетних граждан власти республики поручили региональным чиновникам организовать подворовые обходы для наблюдения за семьями, воспитывающими детей трудовых мигрантов.

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Министерство внутренних дел обязали держать на особом контроле и тщательно расследовать каждый случай жестокого обращения и насилия в отношении несовершеннолетних, привлекая виновных к ответственности.

Правительство также обратилось к СМИ с просьбой оказать содействие в проведении информационно-разъяснительной работы с населением — организовать трансляцию социальных видеороликов, подготовку телесюжетов и статьей, посвященных защите прав детей.

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