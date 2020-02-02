Пхёнтхэк, Южная Корея, , 15:19 — REGNUM 2 февраля в Южную Корею вернули еще 800 тонн мусора, который незаконно был вывезен на Филиппины. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского министерства окружающей среды.

По их словам, 30 контейнеров с отходами были доставлены в порт Пхёнтхэка, расположенный в провинции Кёнгидо, еще 20 контейнеров — в порт на острове Чеджу.

По предварительным данным, мусор, доставленный на остров Чеджу, будет перенаправлен для утилизации в порт Ульсана 3 февраля.

Напомним, что в период с июля по ноябрь 2018 года частная южнокорейская компания нелегально вывезла около 6300 тонн отходов на филиппинский остров Минданао. Первые 1200 тонн были возвращены в Южную Корею в феврале прошлого года.