Ланьчжоу, Китай, , 14:41 — REGNUM Снимки лёгких пациентки, заражённой коронавирусом 2019 nСоV, обнародовали китайские медики из города Ланьчжоу. Изображения опубликованы 2 февраля в журнале Radiology.

Женщина 33-х лет, заболевшая коронавирусом, была госпитализирована в городе Ланьчжоу с температурой 39 градусов через шесть дней после приезда из города Ухань, в котором расположен очаг заболевания.

Снимки лёгких, поражённых коронавирусом, были получены в результате компьютерной томографии. Первый снимок сделан в день госпитализации женщины, на нём видны области лёгких с поражениями, которые выглядят на фотографии как эффект мутного стекла. На втором снимке, сделанном через три дня, поражённая область увеличилась в размерах.

Диагноз «пневмония 2019 nСоV» был поставлен на основе этих снимков в совокупности с эпидемиологическими характеристиками, клиническими проявлениями и данными лабораторных анализов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что китайским исследователям из Университета Гонконга удалось получить фотоснимки процесса размножения коронавируса 2019 nСоV.

Читайте ранее в этом сюжете: Ученые впервые сфотографировали процесс размножения коронавируса