Берлин, , 14:38 — REGNUM Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV возросло до десяти человек в Германии. Об этом 2 февраля сообщила пресс-служба администрации района Гермерсхайм в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.

Заболевшие были выявлены среди граждан Германии, эвакуированных накануне из китайского города Ухань. Приехавшие из Китая были размещены в одной из казарм в Рейнланд-Пфальце.

Граждане, у которых было диагностировано заболевание коронавирусом, помещены в больницу. За ними установлено наблюдение врачей. О состоянии заболевших не сообщается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о восьми случаях заболевания коронавирусом в Германии, среди заболевших — один ребёнок. Из китайского города Ухань были эвакуированы 100 граждан Германии и их близких.

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