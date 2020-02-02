Тбилиси, 2 февраля 2020, 13:58 — REGNUM Католикос-патриарх Грузии Илия Второй заявляет, что «новый вирус послан на Землю для того, чтобы усилить веру и чтобы люди усилили свои молитвы». Об этом он заявил в своей традиционной воскресной проповеди 2 февраля. Текст проповеди распространяет патриархия Грузии.
Илия Второй советует прихожанам для предохранения от «вируса смерти» каждое утро и вечер кропить святой водой свои дома, дворы, детей.
По официальной информации минздрава Грузии, пока в стране ни одного случая коронавируса не выявлено.