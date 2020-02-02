Тбилиси, , 13:58 — REGNUM Католикос-патриарх Грузии Илия Второй заявляет, что «новый вирус послан на Землю для того, чтобы усилить веру и чтобы люди усилили свои молитвы». Об этом он заявил в своей традиционной воскресной проповеди 2 февраля. Текст проповеди распространяет патриархия Грузии.

Илия Второй советует прихожанам для предохранения от «вируса смерти» каждое утро и вечер кропить святой водой свои дома, дворы, детей.

«Вы знаете, что появился новый вирус. Многие люди напуганы этим вирусом. Некоторые назвали его «вирусом смерти». Все это делается для того, чтобы упрочить нашу веру, усилить наши молитвы. Даю вам благословение каждое утро и вечер кропить святой водой ваше жилье, ваши дворы, детей, и Бог будет вашим покровителем», — сказал патриарх.

По официальной информации минздрава Грузии, пока в стране ни одного случая коронавируса не выявлено.