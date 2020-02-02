Владивосток, , 13:46 — REGNUM Почти 70 граждан Китая выехали на родину через пункты пропуска в Приморье, временно закрытые в связи с эпидемией коронавируса. Об этом 2 февраля сообщил журналистам представитель регионального правительства.

За сегодняшний день, 2 февраля, в КНР из России выехали 66 граждан Китая через закрытые в связи со вспышкой коронавируса пункты пропуска в Приморье.

В Россию из Китая въехали 27 граждан России. При этом за два дня на телефоны горячей линии поступили около тысячи обращений от граждан России, из них около 100 выразили желание вернуться на родину из КНР.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что через пункты пропуска в Приморском крае через пункты пропуска Краскино, Полтавка и Пограничный было вывезено 58 жителей России.

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