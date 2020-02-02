Тбилиси, , 13:36 — REGNUM Молодую женщину с высокой температурой, которая рейсом из Женевы через Стамбул прибыла в Тбилиси, после термоскрининга прямо из аэропорта доставили в Тбилисский центр инфекционных патологий, СПИДа и клинической иммунологии. Об этом на пресс-конференции 2 февраля сообщила медицинский директор центра Марина Эзугбая.

По ее информации, женщина ехала пересадками из Китая, из провинции, которая удалена от эпицентра вспышки коронавируса — города Ухань почти на 1000 километров. Она работала в Китае учительницей, а покинула страну 20 января, когда в провинции, где она находилась, ни одного случая коронавируса еще выявлено не было. Поэтому в Тбилиси наличие у этой пациентки коронавируса считают маловероятным, тем не менее, она помещена в боксированное отделение и с другими пациентами клиники контактов не имеет. Проведенные исследования показали, что признаков пневмонии у молодой женщины нет, отмечается лишь боль и першение в горле.

«Состояние пациентки в настоящее время удовлетворительное, значительных патологических изменений у нее не отмечается. Она находится в нашем центре в режиме 24-наблюдения, но если температура не повысится и повторные исследования не выявят новых изменений, она будет выписана», — сообщила Эзугбая.

Ранее в центр инфекционных патологий были доставлены еще несколько пациентов с высокой температурой, в том числе двое детей-близнецов, граждан Китая, которые с родителями находились на отдыхе на курорте Гудаури. Диагноз коронавируса не подтвердился и у них. Руководство минздрава Грузии призывает граждан не поддаваться панике и соблюдать правила личной гигиены.