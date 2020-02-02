Тюмень, , 12:59 — REGNUM В Тюмень утром 2 февраля прибыл поезд Пекин — Москва. Пять тюменцев, приехавшие на нём, прошли медицинское обследование на симптомы коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает «Тюменская линия».

Тюменцы рассказали журналистам, что обстановка в поезде была спокойная. Китайские пассажиры ехали в отдельном вагоне, на станциях они не выходят.

На тюменском вокзале соблюдаются меры профилактики коронавируса: введён масочный режим, сотрудники, контактирующие с пассажирами, используют дезинфицирующие средства для обработки рук и резиновые перчатки.

По словам начальника Тюменского железнодорожного вокзала Дмитрия Верясова, уборка здесь проводится чаще, чем обычно.

Напомним, в России на сегодня зарегистрировано два случая коронавируса 2019-nCoV, один из которых — в Тюмени.