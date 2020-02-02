Москва, , 13:21 — REGNUM Около 130 граждан России выразили желание покинуть китайскую провинцию Хубэй. Об этом 2 февраля сообщил пресс-атташе посольства России в Китае Георгий Егоров в эфире телеканала «Россия-24».

Как пояснил Егоров, в настоящее время посольство формирует список граждан России, желающих в срочном порядке покинуть провинцию Хубэй в связи с эпидемией коронавируса.

По данным посольства РФ в Китае, связь была установлена с 202 гражданами РФ, из них 130 человек выразили готовность выехать из провинции Хубэй. О порядке и времени эвакуации им будет сообщено дополнительно.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, согласно приказу президента РФ Владимира Путина, для эвакуации людей из КНР будут привлечены пять самолётов ВКС, на борту каждого будут находиться медицинские средства диагностики и средства индивидуальной защиты.

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