Москва, , 12:38 — REGNUM Новых случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV в России выявлено не было. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

За время мониторинга в России выявлено 360 заболевших острыми респираторными заболеваниями, новых пациентов, заболевших коронавирусом 2019-nCoV? выявлено не было.

На настоящее время в России заражение коронавирусом 2019-nCoV диагностировано у двух человек. Заражённые коронавирусной инфекцией госпитализированы в инфекционные отделения стационаров, где размещены в отдельных боксах. Состояние больных удовлетворительное, их жизни ничего не угрожает.

Напомним, случаи заболевания коронавирусом нового типа были выявлены в Тюменской области и в Забайкальском крае. В обоих случаях заболевшие являются гражданами Китая.

Ранее ИА REGNUM сообщало о состоянии пациентки с коронавирусом, госпитализированной в Тюменской области.

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