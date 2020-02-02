Москва, , 12:07 — REGNUM Федеральная служба государственной статистики (Росстат) назвала регионы России с наибольшей убылью населения. Об этом сегодня, 2 февраля, пишет «Российская газета».

По предварительной оценке численности постоянного населения России на 1 января 2020 года и в среднем за 2019 год, наибольшая убыль населения отмечена в трех федеральных округах — Приволжском (110,8 тыс. человек), Сибирском (54,2 тыс.) и Дальневосточном (21,3 тыс.).

Сама большая убыль населения в Саратовской области — 19 тысяч человек. Далее следуют: Омская область — 17,6 тыс. человек; Кемеровская область — 16,5 тыс. человек, Алтайский край — 15,8 тыс. человек, Волгоградская область — 15,8 тыс. человек.

Наибольший рост населения зафиксирован в Северо-Кавказском федеральном округе — 62 тысячи человек. Далее следуют: Центральный федеральный округ — 61,4 тыс. человек, Южный федеральный округ — 11,6 тыс. человек, Уральский федеральный округ — 10,4 тыс. человек, Северо-Западный федеральный округ — 5,2 тыс. человек.

Лидирует тут Московская область — тут рост составил 88 тыс. человек, затем Москва — 77,2 тыс. человек. Далее следуют: Тюменская область — 31,8 тыс. человек, Краснодарский край — 29,6 тыс. человек, Ленинградская область — 28,5 тыс. человек.