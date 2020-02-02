Волгоград, 2 февраля 2020, 12:08 — REGNUM Официальная делегация Посольства ФРГ в России 2 февраля принимает участие в мероприятиях, посвящённых 77-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Накануне в Волгограде прошла рабочая встреча полномочного посла Геза Андреас фон Гайр и губернатора Андрея Бочарова, сообщат пресс-служба правительства региона.
Полномочный посол прибыл с визитом в регион впервые. Официальная делегация посетит музей «Память», музей-панораму «Сталинградская битва», принимает участие в памятных мероприятиях на Мамаевом Кургане и военно-мемориальном кладбище в Россошках.
Посол поблагодарил губернатора за возможность принять участие в мероприятиях, посвящённых 77-летию победы в Сталинградской битве.
Стороны подтвердили высокий интерес к реализации совместных экономических и гуманитарных проектов. ФРГ входит в десятку наиболее активных из 120 стран-внешнеторговых деловых партнеров Волгоградской области.