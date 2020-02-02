Волгоград, , 12:08 — REGNUM Официальная делегация Посольства ФРГ в России 2 февраля принимает участие в мероприятиях, посвящённых 77-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Накануне в Волгограде прошла рабочая встреча полномочного посла Геза Андреас фон Гайр и губернатора Андрея Бочарова, сообщат пресс-служба правительства региона.

Полномочный посол прибыл с визитом в регион впервые. Официальная делегация посетит музей «Память», музей-панораму «Сталинградская битва», принимает участие в памятных мероприятиях на Мамаевом Кургане и военно-мемориальном кладбище в Россошках.

«День Сталинградской Победы — святой для каждого жителя Волгоградской области. Более полутора миллионов человек погибли здесь, защищая свою родную землю, свой родной дом. 75 лет назад советские солдаты освободили Европу, в том числе Германию, от нацизма. И начали это освобождение именно от стен Сталинграда. Сегодня мы едины в осуждении не знающих оправданий преступлений нацистов и вместе преклоняемся перед миллионами жертв по всему миру», — сказал на встрече глава региона.

Посол поблагодарил губернатора за возможность принять участие в мероприятиях, посвящённых 77-летию победы в Сталинградской битве.

«Эта дата является по-настоящему важной и памятной. Я приехал сюда, чтобы продемонстрировать, что эта память важна и для нас в том числе», — подчеркнул полномочный посол.

Стороны подтвердили высокий интерес к реализации совместных экономических и гуманитарных проектов. ФРГ входит в десятку наиболее активных из 120 стран-внешнеторговых деловых партнеров Волгоградской области.