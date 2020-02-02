Волгоград, , 11:43 — REGNUM Поздравление с 77-й годовщиной Сталинградской победы направил 2 февраля всем жителям региона председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин. Он напомнил, что этот День воинской славы России олицетворяет силу и могущество российского государства, доблесть и героизм славных защитников Родины.

Глава областного парламента обратился к ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, детям Сталинграда, труженикам тыла, современникам.

«Подвиг Сталинграда вписал золотую страницу в героическую летопись Великой Отечественной войны и сыграл решающую роль в разгроме фашизма. Слова искренней признательности и низкий поклон за мужество, стойкость и самоотверженность всем, кто отстоял свободу и независимость нашей страны. Вечная память победителям, отдавшим свою жизнь за Отечество!» — сказано в тексте поздравления.

По данным АИС «Социальный регистр населения» (данные опубликованы «КП-Волгоград») в Волгоградской области на начало 2020 года проживает 167 участников Сталинградской битвы, 410 их вдов, 14 тружеников тыла, награждённых медалью «За оборону Сталинграда», статус «Дети Сталинграда» имеют 5 742 жителя региона.

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