, 11:15 — REGNUM В Тюмени заражённая коронавирусом студентка из Китая на здоровье не жалуется. Об этом заявила журналистам главный врач Тюменской областной клинической инфекционной больницы Ольга Сиюткина 2 февраля 2020 года.

«Четыре молодых человека, летевшие с ней в самолёте и по этой причине были также госпитализированы, и у которых пробы на коронавирус дали отрицательный результат, тоже чувствуют себя отлично — никаких жалоб», — отметила Ольга Сиюткина.

У всех госпитализированных в Тюмени в связи с коронавирусом температура тела с утра не превышала + 36.6 градусов. Однако на инкубационный период в 14 дней они остаются в больнице.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Национальной комиссии здравоохранения КНР на вечер 1 февраля число инфицированных новым коронавирусом 2019-nCoV в Китае составило 9074 человека. Насчитывается 304 летальных исходов и выписано из стационаров 328 пациентов.

В России на сегодня два заболевших с новым коронавирусом 2019-nCoV — в Тюмени и Забайкальском крае.