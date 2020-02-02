Волгоград, , 11:33 — REGNUM Памятные мероприятия, посвящённые 77 годовщине победы в Сталинградской битве, начались 2 февраля с возложения цветов и венков на Мамаевом кургане в Волгограде. Участники церемонии поднялись от подножия историко-мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» к залу Воинской славы, где отдали дань памяти защитников Отечества, сообщает пресс-служба правительства региона.

Мамаев курган Пресс-служба правительства Волгоградской области

Цветы и венки возложили к Вечному огню, могиле маршала Советского Союза Василия Чуйкова, к малой братской могиле. В память о погибших зажгли свечи в храме Всех Святых.

«Для всех нас, жителей Волгоградской области и всей нашей страны, победа в Сталинградской битве — важнейшее событие. Именно отсюда, от стен легендарного непокорённого Сталинграда, началось освобождение территории бывшего Советского Союза, Европы и всего мира от фашизма. Чувство безмерной признательности нашим ветеранам, фронтовикам, поколению Победителей — именно благодаря им мы имеем право называть себя потомками поколения Победителей», — сказал на церемонии губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

2 февраля праздничные концерты пройдут в госпитале ветеранов войн, а также в музее-панораме «Сталинградская битва». В Центральном концертном зале областной филармонии состоится торжественное собрание, в библиотеках Волгограда открыты тематические экспозиции. Завершит памятный день фейерверк на Набережной 62-й Армии.