Амстердам, , 10:21 — REGNUM 23 граждан Нидерландов, находящиеся в настоящий момент в китайском городе Ухань, 2 февраля вылетают в Бельгию. Об этом 31 января сообщили бельгийские власти.

Со своей стороны, представитель МИДа Нидерландов заявил, что в настоящий момент готовится эвакуация голландцев, которая должна состоятся в эти выходные, однако не смог дать окончательного подтверждения на этот счёт.

Бельгийские власти сообщают, что самолёт с 53 пассажирами на борту 2 февраля вылетает из Китая во Францию. После остановки во Франции он совершит посадку на военном аэродроме Мелсбрук возле Брюсселя. После прибытия в Бельгию 23 голландца отправятся на родину. Они получили разрешение провести карантин дома, при условии что квартира пригодна для карантина. Об этом стало известно из электронной корреспонденции между одним из застрявших в Ухане голландцев и МИДом.