Тюмень, , 10:09 — REGNUM В Тюмени все общеобразовательные учреждения с 3 по 8 февраля закрываются на карантин в связи с распространением острой распираторной вирусной инфекции (ОРВИ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

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В областной столице превышен по ОВИ и гриппу эпидемический порог, заявили в региональном управлении Роспотребнадзора, отметив, что с коронавирусом карантин не связан. Процесс обучения будет проходить в дистанционной форме.

Тюменским родителям рекомендуют ограничить посещение с детьми многолюдных мест, пользоваться одноразовыми масками, обратить внимание на рацион детей, в котором необходимо увеличить долю продовольствия с витамином С, чаще проветривать помещения и проводить влажную уборку. При признаках простуды обращаться с детьми в медучреждения.