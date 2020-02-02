Аргаяш, Челябинская область, , 10:00 — REGNUM В Челябинской области глава Аргаяшского муниципального района Исрафиль Валишин осуждён за превышение полномочий. Об этом сообщает областное управление СКР.

Следователи посчитали, что преступление было совершено при выделении участков земли. В 2011—2013 годах он дал добро на создание в защитных лесах и охранной зоне озера Увильды десяти объектов капитального строительства. При этом в этих местах стройка запрещена.

Бюджет Российской Федерации понёс от действий подсудимого ущерб в размере больше 2,5 млн рублей. Валишин получил четыре года условно. Также на два года ему запрещено занимать посты в органах власти.

В пресс-службе облпрокуратуры отмечают, что также чиновнику установлен испытательный срок в 4 года и 6 месяцев. Кроме того, с него взыскано ущерб — 2 733 331 рубль.