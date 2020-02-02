Киев, 2 февраля 2020, 10:14 — REGNUM Депутат Рады от фракции «Слуга народа» Евгений Брагар, который ранее порекомендовал украинской пенсионерке продать породистую собаку, чтоб рассчитаться с долгами по коммунальным, платежам принес извинения. Об этом депутат написал 1 февраля на своей станице в социальной сети Facebook.
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Политик написал, что ему очень жаль, что его высказывания вызвали такую бурную реакцию. «Я новое лицо в политике и еще не научился отвечать на чувствительные вопросы», — отметил народный избранник.
Он также отметил, что у него не было цели кого-то обидеть, а он хотел лишь обратить внимание на случаи несправедливого начисления субсидий от государства людям, которые в них не нуждаются, скрывают имения и роскошный способ жизни. Депутат попросил прощения у всех, кого могли оскорбить его слова.
Также извинения от имени руководства фракции «Слуга народа» за данный инцидент принесла коллега депутата по фракции Евгения Кравчук, отметив, что фракция слова депутата Брагара не поддерживает и они не являются и не могут быть позицией фракции.
ИА REGNUM напоминает, согласно последним данным украинского госстата, за декабрь 2019 года за услуги ЖКХ было оплачено 79,3% от всех начислений. На Украине долги по коммунальным платежам за декабрь 2019 года составили немногим более 58 млрд гривен.