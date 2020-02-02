Киев, , 10:14 — REGNUM Депутат Рады от фракции «Слуга народа» Евгений Брагар, который ранее порекомендовал украинской пенсионерке продать породистую собаку, чтоб рассчитаться с долгами по коммунальным, платежам принес извинения. Об этом депутат написал 1 февраля на своей станице в социальной сети Facebook.

Читайте также: Депутат Рады предложил пенсионерке продать собаку, чтоб оплатить услуги ЖКХ

Политик написал, что ему очень жаль, что его высказывания вызвали такую бурную реакцию. «Я новое лицо в политике и еще не научился отвечать на чувствительные вопросы», — отметил народный избранник.

Он также отметил, что у него не было цели кого-то обидеть, а он хотел лишь обратить внимание на случаи несправедливого начисления субсидий от государства людям, которые в них не нуждаются, скрывают имения и роскошный способ жизни. Депутат попросил прощения у всех, кого могли оскорбить его слова.

«Начисление субсидий — очень деликатный вопрос и он требует не только особого внимания со стороны государства, но и ответственного отношения граждан. Призываю всех поступать порядочно, понимая, что помощь должна предоставляться только тем, кто реально нуждается», — подытожил депутат.

Также извинения от имени руководства фракции «Слуга народа» за данный инцидент принесла коллега депутата по фракции Евгения Кравчук, отметив, что фракция слова депутата Брагара не поддерживает и они не являются и не могут быть позицией фракции.

ИА REGNUM напоминает, согласно последним данным украинского госстата, за декабрь 2019 года за услуги ЖКХ было оплачено 79,3% от всех начислений. На Украине долги по коммунальным платежам за декабрь 2019 года составили немногим более 58 млрд гривен.