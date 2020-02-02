Курган, , 08:58 — REGNUM В Курганской области принимают меры к недопущению коронавируса 2019-nCoV. Определён алгоритм действий экстренных служб при подозрении на новую инфекцию, сообщает пресс-служба главы региона.

Также проведён расчёт расходных материалов для лабораторного отбора, сделан необходимый запас медикаментов и одноразовых медицинских масок.

Ведётся обследование всех граждан, прибывающих из КНР, отметил руководитель управления Роспотребнадзора по Курганской области Григорий Хохлов. Усилен дезинфекционный режим на транспортных узлах. Налажено межведомственное взаимодействие между надзорным ведомством и пограничным управлением ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

«31 января коллеги из свердловского Роспотребнадзора сообщили нам о самолёте, прибывшем в Екатеринбург из КНР. На нём прилетели в том числе 11 жителей Курганской области. Всех их мы наблюдаем, результаты на коронавирус у них отрицательные», — сообщил Григорий Хохлов.

Также он призвал земляков не поддаваться панике, при этом соблюдать меры предосторожности и в случае ухудшения состояния обращаться за медицинской помощью.

Напомним, 31 января был подтверждён один случай заболевания новым коронавирусом в соседней с Зауральем Тюменской области. Прибывшая из Китая студентка индустриального университета изолирована, как и пять человек, с которыми она успела вступить в контакт. Состояние девушки удовлетворительное. У лиц, контактировавших с ней, лабораторные исследования вирус 2019-nCoV не выявили.

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