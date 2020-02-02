Нью-Дели, 2 февраля 2020, 08:54 — REGNUM У прибывшего из Китая гражданина Индии выявили коронавирус 2019-nCoV. Пациент стал вторым носителем опасной инфекции в стране, сообщает Reuters со ссылкой на заявление индийского правительства.
«Второй положительный случай заболевания новым коронавирусом был зарегистрирован в Керале», — говорится в сообщении. Заболевший был ранее в Китае, сообщили власти.
По данным медиков, состояние пациента стабильно.
Напомним, первый случай коронавируса 2019-nCoV был зарегистрирован на территории Индии на прошлой неделе. Заболевшим оказался прибывший из китайского Уханя студент.