Москва, , 07:37 — REGNUM Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу показалось не только уместным, но и необходимым упоминание бога в преамбуле к Конституции Российской Федерации. Соответствующее обращение к верующим глава Российской православной церкви сделал после литургии в храме Христа Спасителя.

По словам патриарха, верующих граждан в России сейчас большинство, а потому им необходимо молиться и трудиться, для того чтобы упоминание о боге появилось и в основном законе РФ.

«Я не говорю только о православных, — пояснил Кирилл, — я говорю также о мусульманах и о многих, о многих других». Дискуссию по этому вопросу можно было бы начать в обществе. Патриарх также напомнил, что слова «Богом хранимая родная земля» есть и в российском гимне.

Идея главы РПЦ нашла поддержку у некоторых депутатов. Так, член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов («Справедливая Россия») заявил, что упоминание некоего абстрактного бога не противоречит статье 14-й Конституции РФ об отделении церкви от государства. Емельянов также напомнил, что верующими являются большинство граждан России, не зависимо от того верят ли они в Аллаха или в Иисуса.

Напомним, по данным исследований РАН за 2013 год 79% граждан РФ считают себя православными, 7% — атеисты, 4% — мусульмане. Около 1% приходится на многочисленные другие, в том числе политеистические религии, в которых поклоняются не единому богу, а пантеону богов.