Москва, 3 февраля 2020, 03:00 — REGNUM

Война. Хроника 1941−1945 гг
Война. Хроника 1941−1945 гг
Иван Шилов © ИА REGNUM
  • Война. Хроника 1941−1945 гг. 3 февраля: военные действия перенесены на территорию Германии.

3 февраля 1945 года войска 1-го Украинского фронта закончили Сандомирско-Силезскую наступательную операцию. Полностью очищена южная часть Польши. Красная армия вышла к реке Одер и перенесла военные действия на территорию Германии.

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