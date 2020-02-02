Пекин, , 04:35 — REGNUM По состоянию на вечер субботы, 1 февраля, 328 пациентов, инфицированных новым коронавирусом 2019-nCoV, выздоровели и покинули больницы. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на ежедневный отчет Национальной комиссии здравоохранения КНР.

1 февраля из больницы были выписаны еще 85 человек, 49 из них — в провинции Хубэй.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по официальным данным, в Китае к концу 1 февраля было зарегистрировано 304 летальных случая среди зараженных коронавирусной инфекцией пациентов.

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