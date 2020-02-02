Пекин, , 03:13 — REGNUM Количество летальных исходов среди зараженных новым коронавирусом в Китае достигло 304 человек, сообщает CNA со ссылкой на государственное телевидение Китая.

Сообщается, что число смертей от вызванной коронавирусом пневмонии увеличилось еще на 45 человек, таким образом общее количество жертв достигло 304. В провинции Хубэй выявлены еще 1921 носителей вируса, в результате общее число заболевших по состоянию на вечер субботы, 1 февраля, равняется 9074 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кремле заявили о скорой эвакуации российских граждан из эпицентра вспышки заболевания, Ухани. Мероприятия по вызволению соотечественников из опасного региона назначены на 3−4 февраля.