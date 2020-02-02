Токио, , 01:19 — REGNUM Студия PlatinumGames может выпустить на разных платформах популярную игру The Wonderful 101, которая была эксклюзивом консоли Nintendo Wii U. Об этом 1 февраля сообщил портал Comicbook.

Издание пишет, что ранее разработчик Хидеки Камия из студии PlatinumGames выложил в сеть фотографию, на которой он запечатлён сидящим перед компьютером, на монитор которого выведены логотип компании и время 1:01. Кроме того, на фото справа от Камия была замечена консоль Switch.

Знающие фанаты сразу же предположили, что этот снимок может быть тизером нового проекта по переносу The Wonderful 101 на платформу Switch или другие консоли.

Напомним, релиз The Wonderful 101 состоялся 23 августа 2013 года. Игра выполнена в жанрах аction-adventure (приключенческая игра, в которой результат зависит от реакции геймера) и hack and slash (в задачу игрока входит уничтожение множества противников при помощи холодного оружия).

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