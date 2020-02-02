Варшава, , 01:10 — REGNUM Находящиеся в китайской провинции Хубэй граждане Польши будут эвакуированы, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий на странице в Facebook.

Самолёт в небе Rosendahl

Как пояснил председатель правительства Польши, эвакуируемые граждане сначала прибудут во Францию, откуда их доставят на территорию Польши военными самолетами.

«Пассажиров с подозрением на инфекционные заболевания нет, но после приземления все пройдутпрофилактическоеобследование», — заявил Моравецкий.

Как сообщало ИА REGNUM, эвакуация российских граждан из Уханя намечена на 3−4 февраля. Ранее 1 февраля эвакуировала соотечесвтенников из зараженной коронавирусом китайской провинции Хубэй Турция.

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