Токио, , 01:05 — REGNUM Обновление в Death Stranding решило проблему, существование которой не нравилось поклонникам игры. Об этом 1 февраля сообщили разработчики на Twitter-странице студии Kojima Productions.

https://twitter.com/KojiPro2015_EN/status/1223265152138530816

Теперь геймеры получили возможность отключить кат-сцену (внутриигровое видео, зачасту выполненное на движке самой игры), которая начинает проигрываться в тот момент, когда главный герой встречается с BT (смертоносные существа из иного мира, которые появляются во время дождя). Таким образом, разработчики нашли способ серьёзно сэкономить время людей, которые решили пройти или перепройти игру.

Напомним, релиз Death Stranding состоялся 8 ноября 2019 года. Игра получила премию The Game Awards 2019 в номинациях «Лучшая режиссура», «Лучшая музыка» и «Лучшая актёрская игра». Ранее ИА REGNUM сообщило, что фанат Death Stranding соединил игру с беговой дорожкой.

Читайте ранее в этом сюжете: Настоящий симулятор ходьбы: Death Stranding соединили с беговой дорожкой