Вашингтон, , 00:51 — REGNUM Фанат игры Death Stranding геймдизайнера Хидео Кодзимы превратил свою беговую дорожку в игровой контроллер для того, чтобы добиться максимального погружения в игровой процесс. Об этом 1 февраля сообщил портал Screen Rant.

Инженер Аллен Пан сообщил, что в текущем году он хотел бы заняться своей физической формой, однако не хотел бы отказаться от своего решения на полпути так, как это делают многие жители США.

В итоге он подсоединил свою беговую дорожку к любимой игре Death Stranding и выложил в сеть видео, в котором продемонстрировал работу устройства и то, как проходит игровой процесс.

Напомним, ещё перед релизом Death Stranding геймеры назвали игру «симулятором ходьбы». Стоит отметить, что после того, как он состоялся, это название ещё больше угрепилось в игровом сообществе благодаря необычному геймплею, созданному Хидео Кодзимой.

Читайте ранее в этом сюжете: Вышли релизные трейлеры ремастера Wasteland, Days of War и Here Be Dragons