Вашингтон, , 22:25 — REGNUM Восьмой случай заражения коронавирусом нового типа был выявлен в американском штате Массачусетс. Об этом 1 февраля сообщается на сайте департамента общественного здравоохранения американского штата.

В сообщении департамента говорится, что зараженный 20-летний житель Бостона ранее посещал китайский Ухань, где находится очаг эпидемии коронавируса.

В настоящее время молодой человек, госпитализированный в одну из местных больниц, находится под наблюдением врачей.

Как передавало ИА REGNUM, 31 января глава минздрава США Алекс Азар сообщил журналистам, что глава Белого дома Дональд Трамп подписал указ, который временно ограничит въезд в страну иностранных граждан, побывавших в Китае за последние 14 дней.

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