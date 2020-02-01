Рига, , 22:02 — REGNUM Суд Латгальского предместья города Риги выдал ордер на арест гражданина Белоруссии. Об этом пишет в субботу, 1 февраля, портал Tvnet.lv.

По данным журналистов, гражданину Белоруссии предъявлено обвинение в соответствии с частью 3 статьи 195 УК ЛР — о преступной легализации средств совершенном в крупном размере или в составе организованной группы.

Напомним, в рамках дела по отмыванию 50 млн евро через ABLV банк подозреваются 12 человек. В отношении шести из них возбуждён уголовный процесс, ещё шесть имеют статус подозреваемых.

Ранее по этому делу были арестованы юрист Андрис Путнынь и бывший приватбанкир ABLV Андрей Овсяников. Во время заседания суда гражданину Белоруссии был предоставлен переводчик. Он свою вину не признал.