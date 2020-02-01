Санкт-Петербург, , 21:58 — REGNUM Следственные органы возбудили уголовное дело в связи с обрушением Спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский», при котором погиб один человек. Кровля и большая часть стен СКК обрушились в пятницу, 31 января, в ходе демонтажа здания.

«Возбуждено дело о нарушении правил безопасности», — цитирует ТАСС слова источника в органах следствия.

Напомним, сразу после обрушения органы СКР по Санкт-Петербургу начали доследственную проверку. Был проведен осмотр места обрушения, опрошены свидетели и очевидцы, изымалась документация, назначались экспертизы.

Вечером 31 января председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководству Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу возбудить уголовное дело, а его материалы передать в производство следователям центрального аппарата Следственного комитета.

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