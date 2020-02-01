Иркутск, , 21:49 — REGNUM В Иркутске специалисты Роспотребнадзора обследовали на коронавирус пассажиров самолета рейсом из китайской Саньи. Об этом 1 февраля сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что сотрудники ведомства проводили опрос, анкетирование и бесконтактную термометрию пассажиров на борту с применением дистанционного переносного тепловизора.

Специалисты также взяли забор биоматериала для вирусологических исследований на инфекцию у 173 человек, в том числе членов экипажа.

Как сообщало ИА REGNUM, вспышка коронавируса началась в Китае в конце 2019 года. На сегодняшний день власти КНР подтвердили11 889 случаев заражения коронавирусом. Погибли 259 человек, 268 смогли излечиться. Диагноз еще 18 000 уточняется.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путинпоручил эвакуировать граждан РФ самолетами ВКС из Китая из-за распространяющегося там коронавируса. Эвакуация граждан России начнется 3−4 февраля.

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