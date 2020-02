Вашингтон, , 20:12 — REGNUM В сеть выложили релизные трейлеры игр Here Be Dragons, Wasteland Remastered и Days of War. Ролики были опубликован 31 января на портале DSOGaming.

Days of War вышла из раннего доступа в Steam 30 января 2020 года, Here Be Dragons также уже можно скачать в сервисе. Что касается ремастера (старая игра с современной графикой и новыми функциями) Wasteland, то его релиз запланирован на 25 февраля 2020 года.

Days of War — это онлайн-шутер на тему Второй мировой войны. Wasteland Remastered — это ремастер оригинальной постапокалиптической игры Wasteland, которая вышла в 1988 году. Here Be Dragons — сатирическая пошаговая инди-стратегия, в которой геймерам предстоит управлять героем, возглавляющим «сумасшедшими» капитанами кораблей, которые позволят Христофору Колумбу открыть Новый свет.

