Москва, , 19:03 — REGNUM Сообщения о закрытии столичных школ на карантин в связи со вспышкой заболеваемости новым коронавирусом не соответствуют действительности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте образования Москвы.

«Ранее в сети распространялась ложная информация о закрытии всех столичных школ, при этом пользователями цитировались документы 2011 года», — указано в ответе департамента.

Представитель департамента отметил, что отдельные классы закрываются на карантин в связи с сезонной повышенной заболеваемостью обычными ОРВИ и гриппом. Это является стандартной ситуацией для данного времени года. Сообщения же о массовом закрытии школ — «фейк», заявили в департаменте образования мэрии Москвы.

«Традиционно, если в школе болеют или отсутствуют более 20−25% детей, учреждение самостоятельно принимает решение о закрытии на карантин. Обращаем внимание, что традиционная сезонная заболеваемость не имеет никакого отношения к коронавирусной инфекции», — отметили в департаменте образования столицы.

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