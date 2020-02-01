Москва, , 18:52 — REGNUM Информация СМИ о закрытии московских школ на карантин из-за большого числа заболевших учеников не соответствует действительности, заявил 1 февраля заместитель руководителя столичного Департамента образования и науки Александр Гаврилов.

«Я прошу обратить внимание, на какой источник все ссылаются. На статью газеты «Комсомольская правда» от 28 января 2011 года. Вопросы ещё есть? Все взяли одну статью, не посмотрев на дату», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным столичного управления Роспотребнадзора, в Москве с 20 января наблюдается сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, но превышения недельных эпидемических порогов среди населения не зарегистрировано.

В ведомстве добавили, что в Москве к настоящему времени завершена прививочная кампания против гриппа. э

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